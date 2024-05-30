Kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim! Kurbanlıklar 1 Haziran'da İstanbul'da

16 Haziran Pazar Kurban Bayramı. Anadolu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı sürüyor. Büyük ve küçükbaş hayvanlar sıkı denetimden geçiriliyor. Öte yandan İstanbul'a kurbanlık girişleri ise 1 Haziran'da başlayacak. Megakentti kurban pazarlarında son hazırlıklar yapılıyor. Detayları A Haber muhabirleri Yüksel Akalan ve Kübra Kılıç aktardı.

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