Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek mi?

Son dakika haberine göre Ayhan Bora Kaplan davasının firari sanığı olan ve yurt dışına kaçırılan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı. Sertçelik'in iadesine ilişkin süreç başlatıldı.

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