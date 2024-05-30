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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek mi?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 30.05.2024 16:31
Son dakika haberine göre Ayhan Bora Kaplan davasının firari sanığı olan ve yurt dışına kaçırılan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı. Sertçelik'in iadesine ilişkin süreç başlatıldı.
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