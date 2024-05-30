Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu

Son dakika haberine göre ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. 71 yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu. Algöz, "Değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun." dedi. Uğurlu, Tabutta Rövaşata ve Döngel Karhanesi filmleriyle hafızalara kazınmıştı. Bu anlamda Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında gibi sorular oldukça merak edildi.

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