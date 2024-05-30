Dışişleri Bakanı Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile Prag'da bir araya gelecek

NATO Dışişleri Bakanları Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Bakan Fidan toplantı kapsamında önemli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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