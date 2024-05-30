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Dışişleri Bakanı Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile Prag'da bir araya gelecek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 30.05.2024 16:19
NATO Dışişleri Bakanları Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Bakan Fidan toplantı kapsamında önemli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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