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ABD’li komutan Jeff Dennis'ten PKK/YPG’ye açık destek! Sözde mezuniyete katılıp teröristleri tebrik etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 14:37
Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi sürerken ABD’nin teröristlere yönelik desteği bir kez daha gözler önüne serildi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis PKK/YPG’li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.
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