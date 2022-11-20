ABD’li komutan Jeff Dennis'ten PKK/YPG’ye açık destek! Sözde mezuniyete katılıp teröristleri tebrik etti

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi sürerken ABD’nin teröristlere yönelik desteği bir kez daha gözler önüne serildi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis PKK/YPG’li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.