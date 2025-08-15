15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da? Buzdan ticaret dünyanın kaderini çizecek
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da? Buzdan ticaret dünyanın kaderini çizecek

ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da? Buzdan ticaret dünyanın kaderini çizecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 15:03
ABD ve Rusya liderlerinin Alaska'da buluşacak olması aslında her iki ülkenin ortak tarihi geçmişine de atıfta bulunuyor. Çünkü Alaska 1867'ye kadar Çarlık Rusya'sının bir parçasıydı. Peki ne oldu da Alaska ABd'nin denetimine geçti? 158 yıl önce yaşanan buzdan ticaret, bugün bir kez daha dünyanın kaderini nasıl belirleyecek? Özel dosyamızı ekranlara getirelim.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da? Buzdan ticaret dünyanın kaderini çizecek
AK Parti 24 yaşında! Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’e konuştu
AK Parti 24 yaşında! Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'e konuştu
Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor
"Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor"
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da?
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da?
İsrail’in Filistin’i haritadan silme planı
İsrail’in Filistin’i haritadan silme planı
Küllerinden doğan direniş Gazze! Kuyunun içindeki ışık
Küllerinden doğan direniş Gazze! Kuyunun içindeki ışık
Avrupa’da yangın alarmı kritik seviyede!
Avrupa'da yangın alarmı kritik seviyede!
Anadolu’da üretim seferberliği!
Anadolu’da üretim seferberliği!
İran’dan A Haber’de ABD ve İsrail’e mesajlar
İran'dan A Haber’de ABD ve İsrail'e mesajlar
Altay tankını yerli ve milli vagonlar taşıyacak!
Altay tankını yerli ve milli vagonlar taşıyacak!
A Haber gurbetçilerin sıla yolculuğuna eşlik etti
A Haber gurbetçilerin sıla yolculuğuna eşlik etti
CHP Özlem Çerçioğlu depremi
CHP Özlem Çerçioğlu depremi
Trump-Putin zirvesine saatler kaldı!
Trump-Putin zirvesine saatler kaldı!
Daha Fazla Video Göster