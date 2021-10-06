ABD tetikçisi FOX TV'den 6-7 Ekim skandalı! İsmail Küçükkaya'ya tepkiler çığ gibi

HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit oldu, 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı. Üzerinde 7 yıl geçmesine rağmen kanlı saldırının acısı hala tazeyken ABD'nin Türkiye'de tetikçilik yapmak üzere görevlendirdiği FOX TV, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti. İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş güzellemeleri ve hükümete yönelik suçlamaları büyük tepki çekti.

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