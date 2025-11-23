ABD Meksika’yı yanlışlıkla işgal etti!

Amerikan askerileri sınır tabelası için verilen emir sonrasında Meksika sınırında bulunan bir plajı çevreleyince olay infial yarattı. "Burası girilmez" uyarısına gelen tepkiler sonrasında açıklama yapan Pentagon, "Biz yanlışlıkla kapattık burayı” dediği öğrenildi. Konuyu A Haber’de değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, böyle bir karışıklığın imkansız olduğunu belirterek, “Burada ya Meksika'ya da bir mesaj veriyorlar veya izinli yapmışlardır” dedi.