20 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD katil İsrail'e atılan füzeleri önledi

ABD katil İsrail'e atılan füzeleri önledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2023 23:42
ABD’den iki yetkili, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisinin Yemen kıyısı yakınlarında birden fazla füzeyi belirleyerek durdurduğunu açıkladı. Gelen son dakika bilgisine göre; Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’in saldırında Hristiyanlar yaralandı
Katil İsrail’in saldırında Hristiyanlar yaralandı
ABD’nin hazırlığı hangi savaş için?
ABD’nin hazırlığı hangi savaş için?
A Haber’de yürekleri dağlayan sözler
A Haber'de yürekleri dağlayan sözler
ABD katil İsrail’e atılan füzeleri önledi
ABD katil İsrail'e atılan füzeleri önledi
İsrail bombardımanında kiliseye sığınanlar yaralandı
İsrail bombardımanında kiliseye sığınanlar yaralandı
Katil İsrail’in kara katliamı planı bu gece mi?
Katil İsrail'in kara katliamı planı bu gece mi?
Karadan katliam bu gece mi?
Karadan katliam bu gece mi?
Yeter dön artık yüzünü! Acının sombolü...
Yeter dön artık yüzünü! Acının sombolü...
Katil ordusunun yanında!
Katil ordusunun yanında!
A Haber savaş bölgesinde
A Haber savaş bölgesinde
Futbolculara Gazze cezası
Futbolculara Gazze cezası
Batı Trakya’dan Filistin’e destek
Batı Trakya'dan Filistin'e destek
Daha Fazla Video Göster