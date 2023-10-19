20 Ekim 2023, Cuma
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ABD katil İsrail'e atılan füzeleri önledi
ABD’den iki yetkili, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisinin Yemen kıyısı yakınlarında birden fazla füzeyi belirleyerek durdurduğunu açıkladı. Gelen son dakika bilgisine göre; Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi.