ABD Başkanı Joe Biden “Soykırım” ifadesini kullanacak mı? Türkiye-ABD ilişkileri nereye evrilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden tüm bir görüşme gerçekleştirdi ve ilişkileri ilerletme kararlığı vurgulandı. Bu görüşmeden sonra üst düzey görüşmeler yapıldı. Ancak bu görüşmelerden sonra ABD’nin 24 Nisan’da Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyacağını açıklaması gerginliğe yol açtı. Peki ABD Dışişleri’nin açıklamaları ne anlama geliyor? ABD’nin “soykırım” demesi ilişkileri nereye doğru götürür? Bundan sonra neler olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Arslan ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi değerlendirdi.

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Arslan'ın açıklamaları:

"ABD kongresinde her iki taraf tarafından kabul edilen bir karar tasarısı var. Bu karar tasarısının numarası 106. Bu sene 24 Nisan'ın 106. yılı. Bunu akıllarda kalsın diye yapacaklar. Ermeniler Yahudilerin Holokost olayını takip eder şekilde hareket ediyorlar ve Ağrı Dağı'nı çizerek bu yolu izliyorlar.

Bu durum gerçekten çok önemli. Soykırım suçunda zaman aşımı yoktur. Eğer kabul ederseniz o zamana gider ve yargılanırsınız. Ermeniler bir örgüt ile bize saldırıyorlar bununla ilgili 42 bin tane kitap var. Tehcir Kanunu dememek lazım bu bizim için olumsuz bir durumdur. O dönem Ermeni ismi kullanılmadan düzen için gerekli tedbirler alınmıştır."

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi'nin açıklamaları:

"Biden'ın bu ifadeyi kullanacağına dair ipuçları olsa da bu hale kesinlik kazanmış durumda değil. Açıklama yapılana kadar bu kesinlik kazanmayacak. Türkiye-ABD ilişkilerinde krizli konulardan biridir. Ancak son 10-15 yılda bu konunun etkisi azaldı.

Bu konunu etkisi azaldı ama önemi azalmadı. Bir ABD Başkanı tarafından bir milletin sözde iddialar ile itham edilmesi zaten yanlış bir durumdur. Tarihi bir olaya siyasiler tarafından karar verilmesi söz konusu olamaz. Türkiye-ABD ilişkileri iyi bir noktada değil. Pozitif gündemler ele alınmıştır ancak Biden'ın bu ifadeyi kullanması yeni bir sorun oluşturacak. Ancak ilişkiler tamamen yok olmaz."