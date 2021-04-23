ABD Başkanı Joe Biden sözde Ermeni Soykırımı'nı tanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl etkilenecek? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

"TÜRKİYE'NİN DE ÇIKARLARINA DİKKAT EDİLECEK YENİ DÖNEM..."

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. İrfan Kaya Ülger, Biden ile Erdoğan'ın 14 Haziran'da yüz yüze görüşeceklerini söyledi. Ülger, ilk defa ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerine karşı dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Ülger açıklamalarında ayrıca artık NATO ve ABD çıkarlarının değil Türkiye'nin de çıkarlarının dikkate alındığı yeni bir dönemin başladığını belirtti.