ABD Başkanı Joe Biden sözde Ermeni Soykırımı'nı tanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl etkilenecek? Uzman isimler A Haber'de yorumladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında gözler yarın Biden'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Kritik telefon görüşmesini A Haber ekranlarında yorumlayan Araştırmacı Bülent Yavuz, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. İrfan Kaya Ülger, Galatasaray Üniversitesi Prof.Dr. Enis Tulça konuya ilişkin önemli cümleler söyledi. Peki ABD Başkanı Joe Biden yarın yapacağı konuşmada sözde "Ermeni soykırımını" tanırsa iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl etkilenecek?
Araştırmacı Bülent Yavuz, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesini A Haber ekranlarında yorumladı.
BIDEN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR
Biden'ın iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediğini belirten Yavuz, iki ülke arasındaki sorunların Biden tarafından diyalog yoluyla çözülmek istendiğini ifade etti. Yavuz, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada 24 Nisan'a yer verilmediğine dikkat çekti.
"TÜRKİYE'NİN DE ÇIKARLARINA DİKKAT EDİLECEK YENİ DÖNEM..."
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. İrfan Kaya Ülger, Biden ile Erdoğan'ın 14 Haziran'da yüz yüze görüşeceklerini söyledi. Ülger, ilk defa ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerine karşı dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Ülger açıklamalarında ayrıca artık NATO ve ABD çıkarlarının değil Türkiye'nin de çıkarlarının dikkate alındığı yeni bir dönemin başladığını belirtti.
İLİŞKİLER BÜYÜK HASAR ALIR
Galatasaray Üniversitesi Prof.Dr. Enis Tulça Biden'ın yarın "Ermeni Soykırımı" demesi halinde Türkiye-ABD arasında başlayacak yeni dönemin tehlikeye gireceğini ifade etti. Enis Tulça yarın Biden'ın soykırımı tanıması durumunda ikili ilişkilerin büyük hasar alacağını belirtirken, yaşanmamış bir olay nedeniyle Türkiye'ye çamur atıldığını ifade etti.
İFADENİN SÖYLENMESİNE GÖRE DEĞİŞECEK
Diplomasinin yarın hasar olması durumunda da süreceğini söyleyen Tulça, ifadenin söylenip söylenmemesi durumuna göre ilişkilerin hazirana kadar bir şekilde süreceğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...
- Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- Bir açıklama daha geldi! Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...
- Başvuranın hesabına yatıyor! PTT'den almadığınız paranız olabilir! O paralar için flaş detay...
- SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! Emekli maaşlarında 490 TL artış yaşanacak! Yüzde 7.09 oranında...
- Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkıyor? 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması ayın kaçında bitecek?
- Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...
- Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?
- A101'den cumartesi sürprizi! 24-30 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Haftanın Yıldızları...
- Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...
- 23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum
- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi bahar dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?