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ABD Başkanı Joe Biden sözde Ermeni Soykırımı'nı tanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl etkilenecek? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında gözler yarın Biden'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Kritik telefon görüşmesini A Haber ekranlarında yorumlayan Araştırmacı , Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. , Prof.Dr. konuya ilişkin önemli cümleler söyledi. Peki ABD Başkanı Joe Biden yarın yapacağı konuşmada sözde "Ermeni soykırımını" tanırsa iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl etkilenecek?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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ABD Başkanı Joe Biden sözde Ermeni Soykırımı'nı tanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl etkilenecek? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

Araştırmacı , ile ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesini A Haber ekranlarında yorumladı.

BIDEN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Biden'ın iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediğini belirten Yavuz, iki ülke arasındaki sorunların Biden tarafından diyalog yoluyla çözülmek istendiğini ifade etti. Yavuz, tarafından yapılan açıklamada 24 Nisan'a yer verilmediğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden sözde Ermeni Soykırımı'nı tanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl etkilenecek? ABD BAŞKANI JOE BİDEN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI'NI TANIRSA TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLENECEK?

"TÜRKİYE'NİN DE ÇIKARLARINA DİKKAT EDİLECEK YENİ DÖNEM..."

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. , Biden ile Erdoğan'ın 14 Haziran'da yüz yüze görüşeceklerini söyledi. Ülger, ilk defa ABD'nin 'nin hassasiyetlerine karşı dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Ülger açıklamalarında ayrıca artık NATO ve ABD çıkarlarının değil Türkiye'nin de çıkarlarının dikkate alındığı yeni bir dönemin başladığını belirtti.

İLİŞKİLER BÜYÜK HASAR ALIR

Prof.Dr. Biden'ın yarın "" demesi halinde Türkiye-ABD arasında başlayacak yeni dönemin tehlikeye gireceğini ifade etti. Enis Tulça yarın Biden'ın soykırımı tanıması durumunda ikili ilişkilerin büyük hasar alacağını belirtirken, yaşanmamış bir olay nedeniyle Türkiye'ye çamur atıldığını ifade etti.

İFADENİN SÖYLENMESİNE GÖRE DEĞİŞECEK

Diplomasinin yarın hasar olması durumunda da süreceğini söyleyen Tulça, ifadenin söylenip söylenmemesi durumuna göre ilişkilerin hazirana kadar bir şekilde süreceğini belirtti.

Erdoğan-Biden görüşmesinin perde arkasını A Haber'de anlattılar ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTILAR

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN ABD BAŞKANI BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ

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