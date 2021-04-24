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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Ermeni terörüne kınama: Hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz

Son dakika haberine göre   ve Ermeni terörünün şehit ettiği diplomatlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda yaptı.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Ermeni terörüne kınama: Hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları ve Ermeni terörünün şehit ettiği diplomatlarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda yaptı.



HİÇBİR YALANA VE BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ.
Yapılan paylaşımda, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.


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