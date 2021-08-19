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ABD Afganları Uganda'ya mı götürdü? Rusya'dan ilginç iddia

A Haber
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Giriş: 19.08.2021 10:34
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 kargo uçağı, ABD personeli almak için indiği Kabil Havalimanı'ndan Afgan sivilleri de alarak havalanmıştı. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'ne göre "o" kargo uçağı afganları katar yerine Uganda'ya götürdü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan aktardı. Kişiyev, "ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 kargo uçağının Kabil Havalimanı’ndan Afgan sivilleri aldıktan sonra nereye uçtuğu konusunda tartışmalar sürerken Moskova’dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Rusya kargo araştırmaları enstitüsü kargo uçağının Afganları Uganda’ya götürdüğünü iddia etti. Açıklamada Uganda’ya götürülen 400’ün üzerinde ilk Afgan mülteci grubunun ülkeye yerleşmeye başladığını ve Afganların daha önceden Uganda’ya götürüleceklerini de bilmedikleri vurgulandı." ifadelerini kullandı.
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