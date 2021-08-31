ABD Afganistan'dan tamamen çekildi! Havalimanında son durum ne?

ABD'nin Afganistan'dan tahliye süreci tamamlandı. Son Amerikan askerlerini taşıyan uçak da başkent Kabil'den ayrıldı. Taliban güçleri, çeyrek asıra yakın sürenin ardından Kabil Havalimanı'na girdi. Peki, çekilme sonrası Kabil'de nasıl bir atmosfer hakim? Son durumu A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Kabil'den aktardı.

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