A Haber ve Sabah'ı susturma operasyonu! Alman siyasetçiden skandal gözaltıya tepki

FETÖ'cülerin şikayeti üzerine A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay Alman istihbaratı tarafından gözaltına alındı. Alman medyasının sessiz kaldığı skandal uygulamaya Alman siyasetçi ve yazar Christoph Hörstel tepki gösterdi. A Haber'e konuşan Hörstel, "Almanya'da basın özgürlüğü güvence altında değil" dedi, operasyonun seçim ayarlı olmasına dikkati çekti.

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