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A Haber tarihi gün için sahada! İstanbul'da büyük buluşma bayraklarını alan on binlerce kişi Galata’da

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 09:10
Binlerce kişi yeni yılın ilk gününde şehitler ve Filistin için buluştu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Eminönü Yeni Camii'nde tarihi yürüyüşün detaylarını aktardı.
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