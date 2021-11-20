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A Haber sokağın nabzını tutuyor! Vatandaş şehit yakınına küfür ve PKK daveti için ne düşünüyor?

A Haber
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Giriş: 20.11.2021 16:44
Güncelleme:20.11.2021 17:04
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınına çok ağır şekilde küfür etmesi tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Lütfü Türkkan ise sadece Grup Başkanvekilliği’nden istifa etti ve kayıplara karıştı. Süreçte ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan’a sahip çıktı ve o da Türkkan gibi şehit yakınına hakaretler savurdu. Lütfü Türkkan için fezleke TBMM’ye ulaşırken tüm Türkiye’yi yaralayan hadise ile ilgili İYİ Parti ve CHP sessizliğe gömülüp olayı unutturmak ve üstünü örtmek için çeşitli çalışmalara giriştiler. Bu skandaldan önce ise CHP’nin tezkereye “Hayır” diyerek terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile aynı çizgide yürümesi tepki çekti. Bu olaydan sonra ise bebek katili terör elebaşı Ferhat Abdi Şahin bir teşekkür mesajı yayınlayarak CHP’yi Suriye davet edebileceğini duyurdu. A Haber ekipleri sokağa inerek vatandaşa bu konularda ne düşündüğü sordu. İşte vatandaşın gündemin öne çıkan başlıkları ile ilgili görüşleri…
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