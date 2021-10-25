25 Ekim 2021, Pazartesi
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A Haber sokağın nabzını tutuyor! Vatandaş ne düşünüyor? Z Kuşağı’nın gündem yorumu
Gündem oldukça hareketli. Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar, muhalefetin tehdit dili, İstanbul'da yaşanan sorunlar ve daha birçok konuda A Haber ekibi İstanbul'da sokağa indi ve vatandaşın nabzını tuttu. İşte vatandaşın A Haber mikrofonuna verdiği çarpıcı cevaplar.