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A Haber sokağın nabzını tutuyor! Vatandaş ne düşünüyor? Z Kuşağı’nın gündem yorumu

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 14:48
Gündem oldukça hareketli. Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar, muhalefetin tehdit dili, İstanbul'da yaşanan sorunlar ve daha birçok konuda A Haber ekibi İstanbul'da sokağa indi ve vatandaşın nabzını tuttu. İşte vatandaşın A Haber mikrofonuna verdiği çarpıcı cevaplar.
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A Haber sokağın nabzını tutuyor!
A Haber sokağın nabzını tutuyor!
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