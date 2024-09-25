25 Eylül 2024, Çarşamba
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A Haber savaş hattında! 18 yıl sonra Hayfa vuruldu
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle Orta Doğu tansiyon giderek yükseliyor. Sabah saatlerinde Mossad karargahını balistik füze ile hedef alan Hizbullah ticaretin kalbi olan Hayfa’ya da roket atışları yapıyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.