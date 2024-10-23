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A Haber katil İsrail'in saldırdığı hastanede

A Haber katil İsrail'in saldırdığı hastanede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 13:23
Beyrut'ta Refik Hariri Hastanesi'nin çevresi enkaza döndü. 18 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan son durumu aktardı.
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