13 Ekim 2023, Cuma
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A Haber Kahire’de! Gazze’nin nefes borusu Refah Sınır Kapısı’nda neler oluyor?
İsrail; 2,5 milyon sivilin adeta hapis hayatı yaşadığı 17 yıldır abluka altında olan Gazze’ye cumartesi gününden beri ölüm yağdırıyor. Gazze’nin dünyaya açılan tek çıkış noktası ise Refah Sınır Kapısı. Peki orada neler oluyor? Bölgeye giden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı.