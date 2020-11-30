A Haber görüntüledi! İşte Terter'i vuran top bataryaları

Dağlık Karabağ harekatında Ermenistan'ın pek çok kez sivilleri hedef aldığı anlara şahit olmuştuk. A Haber ekibi Berde'de Ermenistan'a ait top bataryalarını görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.

Dağlık Karabağ harekatında Ermenistan'ın pek çok kez sivilleri hedef aldığı anlara şahit olmuştuk. A Haber ekibi Berde'de Ermenistan'a ait top bataryalarını görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.