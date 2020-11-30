- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
A Haber görüntüledi! İşte Terter'i vuran top bataryaları
Dağlık Karabağ harekatında Ermenistan'ın pek çok kez sivilleri hedef aldığı anlara şahit olmuştuk. A Haber ekibi Berde'de Ermenistan'a ait top bataryalarını görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.
Dağlık Karabağ harekatında Ermenistan'ın pek çok kez sivilleri hedef aldığı anlara şahit olmuştuk. A Haber ekibi Berde'de Ermenistan'a ait top bataryalarını görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.