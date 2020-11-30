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A Haber görüntüledi! İşte Terter'i vuran top bataryaları

A Haber
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Giriş: 30.11.2020 16:05
Güncelleme:30.11.2020 16:05
Dağlık Karabağ harekatında Ermenistan'ın pek çok kez sivilleri hedef aldığı anlara şahit olmuştuk. A Haber ekibi Berde'de Ermenistan'a ait top bataryalarını görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.

Dağlık Karabağ harekatında Ermenistan'ın pek çok kez sivilleri hedef aldığı anlara şahit olmuştuk. A Haber ekibi Berde'de Ermenistan'a ait top bataryalarını görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.

Son dakika: Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecere Azerbaycan bayrağı dikildi! SON DAKİKA: ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARILAN KELBECER'E AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ!
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İşte Terter'i vuran top bataryaları
İşte Terter'i vuran top bataryaları
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