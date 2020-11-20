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Son dakika: Ermenistan işgali bitti! Azerbaycan ordusu Ağdam'da! Vatandaşlar duygularını A Haber'le paylaştı
Son dakika haberi... Ermenistan Dağlık Karabağ'dan adım adım çekiliyor. Azerbaycan ordusu Ağdam'a da girdi. Ermenistan cephesinde ise siyasi kaos sürüyor. Azerbaycan halkı yaşadıkları büyük coşkuyu A Haber'le paylaştı. Detayları A Haberyurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.
Son dakika haberi... Ermenistan Dağlık Karabağ'dan adım adım çekiliyor. Azerbaycan ordusu Ağdam'a da girdi. Ermenistan cephesinde ise siyasi kaos sürüyor. Azerbaycan halkı yaşadıkları büyük coşkuyu A Haber'le paylaştı. Detayları A Haberyurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.
Ermeni işgali bitti, Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'a girdi. Eermenistan 25 Kasım'da Kelbecer'i, 1 Aralık 'ta Laçin'i boşaltacak. Ermeni güçleri yağmalayarak ve yakarak çekiliyor.
Ermenistan'da siyasi deprem sürüyor. Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Ermenistan savunma bakanı da istifa etti.