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Son dakika: Ermenistan işgali bitti! Azerbaycan ordusu Ağdam'da! Vatandaşlar duygularını A Haber'le paylaştı

A Haber
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Giriş: 20.11.2020 13:45
Güncelleme:20.11.2020 16:34
Son dakika haberi... Ermenistan Dağlık Karabağ'dan adım adım çekiliyor. Azerbaycan ordusu Ağdam'a da girdi. Ermenistan cephesinde ise siyasi kaos sürüyor. Azerbaycan halkı yaşadıkları büyük coşkuyu A Haber'le paylaştı. Detayları A Haberyurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.

Son dakika haberi... Ermenistan Dağlık Karabağ'dan adım adım çekiliyor. Azerbaycan ordusu Ağdam'a da girdi. Ermenistan cephesinde ise siyasi kaos sürüyor. Azerbaycan halkı yaşadıkları büyük coşkuyu A Haber'le paylaştı. Detayları A Haberyurt haberler müdür Kerim Ulak aktardı.

Ermeni işgali bitti, Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'a girdi. Eermenistan 25 Kasım'da Kelbecer'i, 1 Aralık 'ta Laçin'i boşaltacak. Ermeni güçleri yağmalayarak ve yakarak çekiliyor.

Ağdamda büyük coşku AĞDAM'DA BÜYÜK COŞKU

Ermenistan'da siyasi deprem sürüyor. Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Ermenistan savunma bakanı da istifa etti.

Son dakika: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdama girdi SON DAKİKA: AZERBAYCAN ORDUSU 27 YILDIR İŞGAL ALTINDA BULUNAN AĞDAM'A GİRDİ
Son dakika: MSBden bu kareyle paylaştı! Azerbaycan Ordusu Ağdam’a girdi SON DAKİKA: MSB'DEN BU KAREYLE PAYLAŞTI! AZERBAYCAN ORDUSU AĞDAM'A GİRDİ

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