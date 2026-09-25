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Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çalıştıkları oteli 1 milyon dolar zarara uğratıp butik otel almışlar

Fatih'te çalıştıkları 5 yıldızlı oteli yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğrattıkları iddia edilen genel müdür, muhasebe müdürü ve 6 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin, resepsiyonda müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansırken, genel müdür ve muhasebe müdürünün çaldıkları paralarla 20 odalı butik otelin işletmesini aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

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