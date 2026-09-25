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İstanbul trafiğini kilitleyen çalışmada sona gelindi! Molla Gürani Viyadüğü pazar akşamı açılıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul trafiğini kilitleyen çalışmada sona gelindi! Molla Gürani Viyadüğü pazar akşamı açılıyor

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ulaşımı etkileyen Molla Gürani Viyadüğü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi. Güney etapta yürütülen derz yenileme çalışmaları kapsamında özel beton dökülürken, mukavemet testinin olumlu sonuçlanması halinde geçici rampanın pazar akşamı kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi planlanıyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, çalışmalardaki son durumu aktardı.

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