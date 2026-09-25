Uluslar Ligi'nde ilk maç Fransa ile: Millilerin 655. karşılaşması!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk ediyor. Ay-yıldızlıların tarihindeki 655. karşılaşma olan mücadelede gözler Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Fransa'nın yıldızları Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise'ye çevrildi. Türkiye'nin güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacağı kritik randevu saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.