Tescilli kırmızı biberde hasat başladı: 44 bin ton rekolte hedefleniyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde coğrafi işaretle tescilli ve "kırmızı altın" olarak adlandırılan biberde hasat sezonu başladı. Mevsim şartları nedeniyle yaklaşık 15 gün gecikmeli başlayan hasatta üreticiler, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yoğun mesai yapıyor. Çiftçi Hüseyin Gerçek, bölgeye özgü aroması ve rengiyle öne çıkan İslahiye biberinde bu yıl Gaziantep genelinde 44 bin ton rekolte beklediklerini belirtirken, hasadın hava şartlarına bağlı olarak 1 ila 1,5 ay sürmesinin öngörüldüğünü söyledi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel İslahiye'den aktardı.