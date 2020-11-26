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Ermenistan savaş tazminatı olarak Azerbaycan'a toprak verecek!

Dağlık Karabağ'da işgalci konumunda bulunan , cephede tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Alınan ağır yenilgi sonrası Ermenistan'da 'hain' ilan edilen Başbakan Nikol 'ı daha zor günler bekliyor. Kabinesi tarafından tek tek terk edilen Paşinyan'a halkın ve muhalefetin de öfkesi büyük. Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da şimdi de Azerbaycan'a verilecek savaş tazminatı konuşuluyor. Ermeni tarafının Dağlık Karabağ bölgesine verdiği zararın 50 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. Ermeni siyasetçi Sharmazanov'dan ise dikkat çeken bir çıkış geldi. Sharmazanov ödenecek 50 milyar dolar tazminat için paralarının bulunmadığını söylerken Başbakan Paşinyan'ın tazminat karşılığında "Azerbaycan'a Zengezur'u veriyoruz" diyeceğini öne sürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Ermenistan savaş tazminatı olarak Azerbaycan'a toprak verecek!

Azerbaycan ile girdiği çatışmalarda ağır kayıplar vererek işgal altında tuttuğu Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan için rekor tazminat talebi gündeme geldi.

28 yıldır işgal altında tutulan bölgelerde verilen zarara ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlanırken, uluslarası mahkemelerde çok sayıda tazminat davası açılması da planlanıyor.

ERMENİ SİYASETÇİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ!
Ekonomik olarak zorda olan Ermenistan'ın bu rakamı ödeyememesi halinde toprak vermek zorunda kalacağı ifade edilirken dikkat çeken bir açıklama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov'dan geldi.

50 MİLYAR DOLARA KARŞI ZENGEZUR'U VERECEK
Yeni Şafak'ın haberine; 44 gün süren savaş sırasında hükümetin yalan bilgilerle halkı aldattığını dile getiren Sharmazanov, ''Paşinyan artık Aliyev'e hiçbir şey söyleyemez. Bunu yapacak cesareti yok. Uluslararası mahkemeler zaten Ermenistan'ın Azerbaycan'a ödemek zorunda olduğu 50 milyar dolardan bahsediyor. Paşinyan tekrar görüşmelere gidecek ve size Zengezur'u veriyoruz diyecek çünkü elimizde 50 milyar dolar yok" diye konuştu.

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