BM Genel Kurulu'nda tarihi boykot! Soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktı: 77 ülke salonu terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda eli kanlı soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kürsüye çıkmasıyla birlikte salonda tarihi bir protesto dalgası yaşandı. Katil Netanyahu'nun hitap edeceği anons edildiği anda 77 ülkenin heyeti Genel Kurul salonunu topluca terk ederek soykırıma karşı net bir mesaj verdi. Salon adeta boşalırken; daha önce Gazze'deki katliamları sözde eleştiren Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin koltuklarında oturup katili dinlemesi, Avrupa'nın utanç verici ikiyüzlülüğünü bir kez daha tescilledi.