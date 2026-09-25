Başkan Erdoğan'dan Newsweek'e dikkat çeken açıklama: Mekke Anlaşması kimseye karşı değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek'e verdiği röportajda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını vurguladı. Anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı hedeflediğini belirten Erdoğan, İsrail'in Türkiye'yi tehdit olarak gösteren söylemlerine tepki gösterdi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarın önemine de dikkat çeken Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin mesajlar verdi.