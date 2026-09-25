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Emlak Katılım'dan kritik hamle! Katılımevim ve Birevim devri için resmi başvuru yapıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emlak Katılım'dan kritik hamle! Katılımevim ve Birevim devri için resmi başvuru yapıldı

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'in pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK'ya resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını KAP'a bildirdi. Sürecin gerekli izinlerin ardından tamamlanması beklenirken, sistemde birikimi bulunan, taksit ödeyen veya teslimat bekleyen müşterilerin haklarının akıbeti merak konusu oldu. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan uzman, devir sürecinde vatandaşların haklarının korunacağını ve panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

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