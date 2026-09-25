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Silahlı kavganın ortasında kalan çocuk öldü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Silahlı kavganın ortasında kalan çocuk öldü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yüksek sesle müzik dinleme meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavga faciaya dönüştü. Otogar önünde tarafların ateş açtığı sırada hastaneden evine dönen küçük Muhammet, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Balcalı Hastanesi’nde yaşamını yitiren Muhammet’in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine attı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Adana'dan aktardı.

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