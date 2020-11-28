27 yıl sonra bir ilk! Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi

Dağlık Karabağ'da bu kez de sınırda yer alan kritik önemdeki altın madeninin paylaşılması konusunda gerilim yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak yardım istedi. Öte yandan son dakika haberine göre, Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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