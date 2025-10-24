24 Ekim 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları A Haber ekibi Ramallah sokaklarında!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 14:03
İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Batı Şeria'daki işgal ve ilhak politikaları da hız kesmeden sürüyor. İsrail Parlamentosu Knesset'te alınan skandal kararla Batı Şeria'nın ilhakının önü açılırken, bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, işgal altındaki Filistin topraklarının idari başkenti Ramallah'tan, bölgedeki son durumu, İsrail'in kirli oyunlarını ve Filistin halkının bitmeyen direnişini aktardı. Kurşun, Batı Şeria'nın tarih boyunca bitmeyen işgal sarmalını özetleyerek sözlerine başladı. 1948'den bu yana bölgeye huzurun uğramadığını, toprakların önce Ürdün, ardından da İsrail tarafından işgal edildiğini hatırlattı.
