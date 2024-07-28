28 Temmuz 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
A Haber ekibi Lübnan'da! İsrail Lübnan'a mı saldıracak?
A Haber ekibi tansiyonun yükseldiği Lübnan'da. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut’tan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, "Beyrut sokakları şu an itibariyle sakin ancak Orta Doğu coğrafyasında her bir taraf patlamaya hazır bomba gibi. İsrail Gazze’de katliam yapıyor bir taraftan da Hizbullah ile çatışıyor. Karşılıklı bombalar atılıyor. Karşılıklı can kayıpları yaşanıyor. Son olarak Golan Tepeleri hedef alındı. İsrail bu saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tuttu ancak Hizbullah tarafı saldırıyı üstlenmedi." dedi.