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A Haber ekibi Lübnan'da! İsrail Lübnan'a mı saldıracak?

A Haber ekibi Lübnan'da! İsrail Lübnan'a mı saldıracak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 13:40
A Haber ekibi tansiyonun yükseldiği Lübnan'da. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut’tan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, "Beyrut sokakları şu an itibariyle sakin ancak Orta Doğu coğrafyasında her bir taraf patlamaya hazır bomba gibi. İsrail Gazze’de katliam yapıyor bir taraftan da Hizbullah ile çatışıyor. Karşılıklı bombalar atılıyor. Karşılıklı can kayıpları yaşanıyor. Son olarak Golan Tepeleri hedef alındı. İsrail bu saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tuttu ancak Hizbullah tarafı saldırıyı üstlenmedi." dedi.
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