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Fidan’dan Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğü çok önemli!

Fidan'dan Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğü çok önemli!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 19:49
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi, PKK'nın silah bırakmasının yeterli olmayacağını vurguladı, "illegal yapılarını istihbarı yapılarını da ortadan kaldırmaları gerekiyor" dedi. Bakan Fidan, yıllar önce FETÖcü'lerin kendisini arsenik ve civa ile zehirlemek istediğini de ilk kez açıkladı.
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Fidan’dan Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğü çok önemli!
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