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Güvenlikti... Şirket sahibi oldu! ’Naylon fatura ile vurgun’ iddiası

Güvenlikti... Şirket sahibi oldu! 'Naylon fatura ile vurgun' iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 23:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında çarpıcı bir itiraf daha ortaya çıktı! Bir dönem İzmir'de gece kulübü güvenlik görevlisi olarak çalışan Furkan Yalçınkaya'nın, bir anda şirket sahibi olması ve kestiği naylon faturalarla İBB'den haksız kazanç sağladığını itiraf etmesi soruşturmayı derinleştirdi. İşte o kirli para trafiğinin şok edici detayları...
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Güvenlikti... Şirket sahibi oldu! ’Naylon fatura ile vurgun’ iddiası
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