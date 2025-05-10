ANALİZ| Terörsüz Türkiye’nin rotası nasıl çizildi?

Türkiye, 1 Ekim 2024 itibarıyla bölgesel güvenlik stratejilerini güçlendirme ve terörle mücadelede yeni bir rota çiziyordu. "Terörle müzakere değil, mücadele edilecek" denilen sürecin rotasını milletin kendisi belirleyecekti... Devletin bu çağrısına yanıt İmralı'dan geldi. Öcalan, "Erdoğan ve Bahçeli'nin güç verdiği paradigmaya destek vermeye hazırım" dedi... Terör örgütü PKK ise Öcalan'ın silah bırakma çağrısı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongre yaptığını duyurdu. Peki silah bırakma süreci nasıl işleyecek? Tüm detayları A Haber Araştırma Planlama Servisi'nin hazırladığı belgesel, A Haber'de.

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