11 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ANALİZ| Terörsüz Türkiye'nin rotası nasıl çizildi?
ANALİZ| Terörsüz Türkiye’nin rotası nasıl çizildi?

ANALİZ| Terörsüz Türkiye'nin rotası nasıl çizildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2025 23:32
Güncelleme:10.05.2025 23:33
Türkiye, 1 Ekim 2024 itibarıyla bölgesel güvenlik stratejilerini güçlendirme ve terörle mücadelede yeni bir rota çiziyordu. "Terörle müzakere değil, mücadele edilecek" denilen sürecin rotasını milletin kendisi belirleyecekti... Devletin bu çağrısına yanıt İmralı'dan geldi. Öcalan, "Erdoğan ve Bahçeli'nin güç verdiği paradigmaya destek vermeye hazırım" dedi... Terör örgütü PKK ise Öcalan'ın silah bırakma çağrısı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongre yaptığını duyurdu. Peki silah bırakma süreci nasıl işleyecek? Tüm detayları A Haber Araştırma Planlama Servisi'nin hazırladığı belgesel, A Haber'de.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ANALİZ| Terörsüz Türkiye’nin rotası nasıl çizildi?
ANALİZ| Terörsüz Türkiye’nin rotası nasıl çizildi?
ANALİZ| Terörsüz Türkiye'nin rotası nasıl çizildi?
Güvenlikti... Şirket sahibi oldu!
Güvenlikti... Şirket sahibi oldu!
PKK kongresi toplandı sıra fesihte!
PKK kongresi toplandı sıra fesihte!
Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Fidan’dan Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğü çok önemli!
Fidan'dan Suriye açıklaması: Toprak bütünlüğü çok önemli!
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı!
Vali Gül’den kazaya ilişkin açıklama!
Vali Gül'den kazaya ilişkin açıklama!
İstanbul’da iki metrobüs çarpıştı! İşte kaza anı
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte kaza anı
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! "Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek"
Deprem bölgesinde tüm konut projeleri başladı
"Deprem bölgesinde tüm konut projeleri başladı"
A Haber Perspektif | Avrupa neden silahlanıyor?
A Haber Perspektif | Avrupa neden silahlanıyor?
Terörsüz Türkiye için kritik eşik!
Terörsüz Türkiye için kritik eşik!
Daha Fazla Video Göster