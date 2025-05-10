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Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız

Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 21:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı. "Evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız" diyen Bahçeli, aile kurumunun planlı bir şekilde hedef alındığı uyarısında bulundu. İşte o çarpıcı açıklamalar...
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Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
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