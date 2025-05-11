11 Mayıs 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Terörsüz Türkiye sürecinde PKK ne zaman silah bırakacak?
PKK'nın 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini gerçekleştirmesinin ardından gözler kritik açıklamaya çevrildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Erbil'den Terörsüz Türkiye sürecindeki son duruma dair bilgileri paylaştı. Yılmaz, PKK'nın örgütü feshetme ve silah bırakma açıklamasının yarın öğle saatlerinde gerçekleştirebileceğini ifade etti.