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Terörsüz Türkiye sürecinde PKK ne zaman silah bırakacak?

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK ne zaman silah bırakacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 00:15
PKK'nın 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini gerçekleştirmesinin ardından gözler kritik açıklamaya çevrildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Erbil'den Terörsüz Türkiye sürecindeki son duruma dair bilgileri paylaştı. Yılmaz, PKK'nın örgütü feshetme ve silah bırakma açıklamasının yarın öğle saatlerinde gerçekleştirebileceğini ifade etti.
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