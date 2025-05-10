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A Haber Perspektif | Avrupa neden silahlanıyor? Trump AB’yi yalnız mı bıraktı?

A Haber Perspektif | Avrupa neden silahlanıyor? Trump AB’yi yalnız mı bıraktı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 16:56
Avrupa ülkeleri, Rusya tehdidi ve Trump'ın NATO karşıtı söylemleri nedeniyle güvenlik endişesi içerisinde. ABD'siz bir NATO'ya hazırlanma telaşında olan Avrupa Birliği ülkeleri yeniden silahlanmaya başladı. Peki Avrupa bu yeni güvenlik mimarisini Türkiye olmadan tamamlayabilir mi? Sorunun yanıtı Perspektif'in yeni bölümünde.
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A Haber Perspektif | Avrupa neden silahlanıyor? Trump AB’yi yalnız mı bıraktı?
A Haber Perspektif | Avrupa neden silahlanıyor?
A Haber Perspektif | Avrupa neden silahlanıyor?
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