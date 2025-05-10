PKK kongresi toplandı sıra fesihte!

PKK'nın kongre topladığını duyurmasıyla tüm gözler terör örgütünün silah bırakıp bırakmayacağına çevrildi! Terörsüz bir Türkiye yolunda kritik eşiğe gelinirken, bölgenin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarından çarpıcı açıklamalar geldi. Kimi "Artık kan dursun" çağrısı yaparken, kimi ise "PKK'nın samimiyet testi" diyor. İşte Doğu ve Güneydoğu'dan yükselen o sesler ve merakla beklenen sorunun cevabı...

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