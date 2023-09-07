07 Eylül 2023, Perşembe
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A Haber canlı yayınında böyle meydan okudu: Bayrağımızı Kandil’e dikeceğiz!
Evlatlarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler Van HDP il başkanlığı binası önünde başlattıkları nöbeti sürdürüyor. Detaylar A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı. Şerima Sancar’ın annesi Nazlı Sancar yaşadıklarını anlattı. Sancar, “Yıllardır bu mücadeleyi veren bir anneyim. Devletimiz her zaman bizim yanımızdadır bizim arkamızdadır ilk günden beri. Rabbim devletimize zeval vermesin. Sonsuza kadar da haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. HDP’nin kapısından ayrılmayacağız. 12 yıldır PKK ile HDP ile mücadele veren bir anneyim. Biz o HDP’yi bitirmişiz zaten Kandil’in yolunu kapattık Allah’ın izniyle biz bayrağımızı Kandil’de bu şekilde dikeceğiz. Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle. Biz Kandil’i yıkacağız.” ifadelerini kullandı.