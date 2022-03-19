A HABER ANALİZ | Muhalefetin 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Seçim için “oyun kurucu” isim kim?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru Millet İttifakı içinde oyun kurucu olma yarışı kızışıyor. Hangi liderin masanın neresinde oturacağı ile başlayan tartışmalar karşılıklı restleşmeleri beraberinde getirdi. Krizin gölgesinde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını kamuoyu ile paylaşan muhalefet liderleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl olacağı konusuna açıklık getiremedi. İşte muhalefet kulislerinde yaşanan gelişmelere daha yakından mercek tutan ve ittifakta derinleşen rekabeti gözler önüne seren A Haber’in analizi…

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye tarihinin bir dönüm noktası olacak. Cumhuriyetin 100. yılında vatandaş sandığa giderek Cumhurbaşkanını seçecek.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin milli menfaatleri konusunda taviz vermeden yoluna devam ediyor.

6 benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı'nda ise çatlak sesler geliyor.

Özellikle terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan HDP, siyasi anlamda Türkiye'nin geleceğini tehdit ediyor.

DIŞARIDAN DAYATMALI "METİN"

28 Şubat 2022 tarihinde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" için ortak bir metin yayımlayan ittifak ortaya koyduğu iradeyle yine sınıfta kaldı.

Dışarıdan dayatmalı metinde Türkiye'nin geleceği için boş bir metin kamuoyuna sunuldu.

Yuvarlak masada yer almayan HDP, ise ne kadar kendilerinden habersiz yapıldığını öne sürse de gizli bir planın parçası olarak ön safa çıkıyor.

BENZEMEZLER BİR ARADA

Kendini milliyetçi safa koyan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti ise kendi çıkarları için milli değerlere darbe vurmaya çalışan odaklara sessiz kalıyor.

Öte yandan Misak-ı Milli vurgusu yapan CHP, HDP'nin sözde özerlik talebine göz kırpıyor.

Peki, 2023'te Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Akıl hocaları kim? Detaylar A Haber'in analiz haberinde…

Parti içi kavgalar, kim nerede oturacak krizi, adaylık belirsizliği ve sonu gelmeyen polemikler arasında.

Muhalefette oyunu kimin kuracağı rekabeti gittikçe derinleşiyor.

Önce yuvarlak masada oturan altı muhalefet lideri, 28 Şubat'ta alfabetik sıraya göre konumlanarak parlamenter sistem çalışmasını kamuoyu ile paylaştılar.

KILIÇDAROĞLU KENDİ ADAYINI DAYATIYOR MU?

Ayağında prangaları olan eskiye Türkiye'ye dönüşü vadeden çalışma; koalisyon dönemlerini, yani istikrarsızlığı akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "koalisyon aslında kötü bir şey değil" mesajı vermeye çalışsa da geçmişte yaşanan tecrübeler öyle söylemiyor.

Parlamenter sistem çalışması, muhalefet partileri arasında daha şimdiden anlaşmazlık olduğunu da ortaya koydu.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Öyle ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl yapılacağı konusunda mutabakat sağlanamadı.

Muhalefetin cumhurbaşkanını kimin seçeceğine yönelik meselede herhangi bir şey söylememesi, yeni bir anayasada anlaşmalarının zor olduğunun açık ifadesi olarak yorumlandı.

Aslında eski sisteme dönmenin kolay olmadığını muhalefet biliyor.

Bildiği için de anlaşamayacakları konuları hiç müzakere etmediler.

Örneğin, dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları metinde yer almadı.

İTTİFAK VE DIŞ GÜÇLERİN DİRSEK TEMASI

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve 15 Temmuz 2016'da darbeye kalkışan FETÖ'yü memnun eden mesajlar ise dikkatlerden kaçmadı.

6 partinin "güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş konusunda anlaştık" demeleri ve genel ifadelerle yazılmış bir metni imzalamaları yetmiyor.

ORTAK ADAY MI ÇIKARACAKLAR?

"Çatı aday" konusunda uzlaşı olsa bile parlamento seçimleri için pazarlık, hiç de kolay olmayacak.

İYİ Parti, milletvekilliği seçimlerinde Deva Partisi'ni rakip olarak görecek.

Çünkü Deva Partisi'ne gelen oyların bir kısmı İYİ Parti'den gidiyor.

PARTİLER ARASI "KÜÇÜK - BÜYÜK" HESAPLAR

Gelecek ve Saadet Partileri'nin de aynı seçmen tabanına söylem üretmeleri kaçınılmaz.

Küçük partiler, ortak adaylık ile ilgili CHP ve İYİ Parti'nin öne çıkardığı adayı desteklemeleri karşılığında milletvekilliği kontenjanları konusunda pazarlık yapmayı düşünebilirler.

Deva ve Gelecek Partileri beklenen çıkışı yapamadıkları için Millet İttifakı'nın kapısını çaldı.

Ak Parti tabanından kayda değer bir geçiş sağlamamaları da paniği beraberinde getirdi.

CHP KÜRT SEÇMENE NE VAADEDİYOR?

Her iki parti, Kürt seçmenden de beklediklerini elde edemedi.

Muhalefet blokunda kendisini en rahat gören parti ise HDP olarak gözüküyor.

Zaman zaman CHP ile restleşme yaşansa da HDP üst yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir biriliğinde olduğu kesin.

HDP, üçüncü ittifak olarak parlamento seçimlerine gideceğini açıkladı.

CHP VE İYİ PARTİ AYRIŞMASI OLUR MU?

Ancak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve İYİ Parti ile ortak hareket edecekleri ihtimali her zaman masada.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakabilecekleri de kulislerde konuşuluyor.

CHP yönetimi iyi parti ile adaylık pazarlığında HDP'yi küstürmemek için elinden geleni yapıyor.

Meral Akşener cephesinin ise Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu gibi bir adaya HDP'nin de oy verebileceğini söyleyerek. Kendi pazarlık yöntemini masaya koyabiliyor.

HDP DE ÇIKARI PEŞİNDE

Dolayısıyla İYİ Parti ile CHP'nin ittifak içi pazarlığında, HDP hem taktiksel araç hem de ittifakın uyumunu olumsuz etkileyen bir parti pozisyonunda.

Ankara'da kapalı kapılar ardında masaya senaryoların biri gidip biri geliyor.

Seçmen ise son sözü söylemek için 2023 seçimlerini bekliyor.