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Kemal Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Parlamenter sistem taslağını anlatamadı! Selahattin Demirtaş'a destek verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun zor anları: Parlamenter sistem taslağını anlatamadı! Selahattin Demirtaş’a destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında soruları yanıtlarken zor anlar yaşadı. Parlamenter sistem taslağını anlatamayan Kılıçdaroğlu, öngördükleri düzenlemede Cumhurbaşkanlığı için yaş şartı olup olmadığı ile ilgili soruya, "Onu şu anda hatırlamıyorum" dedi. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "Haksız yere cezaevinde tutuluyor. Demirtaş'ın içerde tutulmasının tek nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız' demesidir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında sorulara verdiği hazırlıksız cevaplarla dikkat çekti. Zor anlar yaşayan CHP Genel Başkanının, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin detaylarına hakim olmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu, 7 madde ile ilgili bir soru üzerine, "Doğrusu gerekçelerine bakmadım" derken, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir yaş sınırı öngörüp görmedikleri ile ilgili soruya ise, "Onu şu anda hatırlamıyorum" yanıtını verdi. CHP Lideri, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya da sahip çıktı.

CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakın yayın yapan Halk TV'de, kendisini pek de zorlamayacak bir formatta gerçekleşen programda verdiği hazırlıksız yanıtlarla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin yetersiz olduğunu, kendilerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem istediğini her fırsatta dile geitren Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerin detaylarına hakim olmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu, 7 maddenin gerekçesi ile ilgili bir soru üzerine, "Doğrusu gerekçelerine bakmadım" yanıtını verdi.

"ONU ŞU ANDA HATIRLAMIYORUM"
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı için bir yaş sınırı uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili ise, "Onu şu anda hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sistem çalışmasını incelememiş olması eleştirilere neden oldu.

OTURMA DÜZENİ KRİZİ SÜRÜYOR
Çalışmada yer alan partilerin kamuoyuna açıklama yapacakları toplantıda nasıl bir oturma düzeni olacağı ile ilgili soru, belirsizliğin sürdüğünü gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partiler alfabetik sıraya göre oturabilir. Genel Başkanların soyadlarının sıralamasına göre olabilir, yuvarlak masada da oturulabilir" diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SAHİP ÇIKTI
Kılıçdaroğlu, terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın suçsuz olduğunu iddia etti, "Haksız yere içerde tutuluyor. Osman Kavala da haksız yere tutuluyor. Ellerine silah mı aldılar? Demirtaş'ın içerde tutulmasının tek nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız' demesidir." ifadelerini kullandı.

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