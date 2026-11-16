Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal karar! Aşağılayıcı sözlere tazminat

Yargıtay, Antalya ve Sakarya'da görülen boşanma davalarında eşlere yönelik aşağılayıcı ve rencide edici sözlere ilişkin emsal niteliğinde kararlara imza attı. Eşini aşağılayan koca ile hasta eşini rencide eden kadının davranışları ağır kusur olarak değerlendirildi. Her iki davada da eşlerine yönelik söz ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunan tarafların tazminat ödemesine hükmedildi. Kararlar, boşanma davalarında eşlerin birbirlerine yönelik aşağılayıcı ifadelerinin hukuki sonuçlarını bir kez daha gündeme taşıdı.