16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek! Fahiş kira fiyatlarının önüne geçilecek
81 ilde 500 bin konut inşa edilecek! Fahiş kira fiyatlarının önüne geçilecek

81 ilde 500 bin konut inşa edilecek! Fahiş kira fiyatlarının önüne geçilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 16:41
Yüzyılın konut projesi olarak da adlandırılan 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Proje ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek. TOKİ eliyle satışa sunulacak konutların yanı sıra İstanbul'da ilk kez "kiralık sosyal konut projesi" de hayata geçirilecek. Peki detaylar neler? Başvurular nasıl olacak? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen’in konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
81 ilde 500 bin konut inşa edilecek! Fahiş kira fiyatlarının önüne geçilecek
81 ilde 500 bin konut inşa edilecek!
81 ilde 500 bin konut inşa edilecek!
A Haber ekibi Gazze sınırında
A Haber ekibi Gazze sınırında
Başkan Erdoğan’dan sahte e-imzaya inceleme talimatı
Başkan Erdoğan'dan sahte e-imzaya inceleme talimatı
Suriye’de bombalı saldırı: 4 ölü
Suriye'de bombalı saldırı: 4 ölü
Gazze’ye giren yardım tırları A Haber’de
Gazze'ye giren yardım tırları A Haber'de
Gazze sınırında A Haber canlı yayınına müdahale
Gazze sınırında A Haber canlı yayınına müdahale
SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu kritik
"SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu kritik"
A Haber Gazze sınırında
A Haber Gazze sınırında
Hüseyin Yayman A Haber’de: Türkiye tarih yazıyor
Hüseyin Yayman A Haber’de: Türkiye tarih yazıyor
Sezgin Baran Korkmaz’a kara para soruşturması
Sezgin Baran Korkmaz'a kara para soruşturması
Narin cinayetinde yeni gelişme!
Narin cinayetinde yeni gelişme!
KKTC Ulaştırma Bakanı A Haber’de
KKTC Ulaştırma Bakanı A Haber'de
Daha Fazla Video Göster