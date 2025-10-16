81 ilde 500 bin konut inşa edilecek! Fahiş kira fiyatlarının önüne geçilecek

Yüzyılın konut projesi olarak da adlandırılan 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Proje ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek. TOKİ eliyle satışa sunulacak konutların yanı sıra İstanbul'da ilk kez "kiralık sosyal konut projesi" de hayata geçirilecek. Peki detaylar neler? Başvurular nasıl olacak? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen’in konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi detayları anlattı.

