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8. Yargı Paketi yasalaştı! Emekli ikramiyeleri 3 bin TL’ye çıkartıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2024 09:51
8. Yargı Paketi muhalefetin engelleme taktiklerine rağmen yasalaştı. Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkartıldı. Yasa yargıya ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Meclis çalışmalarına 1 aylık seçim arası verdi.
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