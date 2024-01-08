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8. Yargı Paketi için mesai başlayacak! Kritik düzenlemeler ne zaman TBMM'nin gündemine geliyor?

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Giriş: 08.01.2024 13:32
Güncelleme:08.01.2024 14:39
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama faaliyetlerine 16 Ocak'ta yeniden başlayacak. En önemli gündem maddeleri arasında ise ekonomiye ilişkin düzenlemeler kadar henüz taslak aşamasında olan 8. Yargı Paketi de yer alıyor. Adli para cezalarında artışa gidilecek. Fenomenlerin mal varlıklarına ilişkin düzenleme de gündemde olacak. Ev hanımlarına emeklilik konusunda isteğe bağlı sigorta kapsamında üçte birlik prim desteğini devlet ödeyecek. Hekimlerin ek göstergesinin 6400'e yükseltilmesi gündeme gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan mali müşavir Halil Erdem Gültekin anlattı.
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