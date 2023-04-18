7’li koalisyonda istifalar durmuyor! Kozan Belediye Başkanı SP’den AK Parti’ye geçti

HDP'li 7'li koalisyonda istifalar durmuyor. Saadet Partisi’nden istifa ederek AK Parti safına geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan A Haber'e konuştu, "Biz terörle asla yan yana yer alamayız" dedi. DEVA Partisi Adıyaman ve Mersin teşkilatlarında da istifalar yaşandı.

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