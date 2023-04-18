18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 7’li koalisyonda istifalar durmuyor! Kozan Belediye Başkanı SP’den AK Parti’ye geçti

7’li koalisyonda istifalar durmuyor! Kozan Belediye Başkanı SP’den AK Parti’ye geçti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2023 09:23
HDP'li 7'li koalisyonda istifalar durmuyor. Saadet Partisi’nden istifa ederek AK Parti safına geçen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan A Haber'e konuştu, "Biz terörle asla yan yana yer alamayız" dedi. DEVA Partisi Adıyaman ve Mersin teşkilatlarında da istifalar yaşandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7’li koalisyonda istifalar durmuyor!
7’li koalisyonda istifalar durmuyor!
Zor sorulara kaçamak cevaplar!
Zor sorulara kaçamak cevaplar!
Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor!
Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor!
SP’li Belediye Başkanı AK Parti’de
SP'li Belediye Başkanı AK Parti'de
Üsküdar’da 50 bin kişi ile iftar
Üsküdar'da 50 bin kişi ile iftar
Frankestien koalisyonu...
"Frankestien koalisyonu..."
İYİ Parti’de kriz! Sular durulmuyor
İYİ Parti'de kriz! Sular durulmuyor
Kemal Kılıçdaroğlu’nın Kandil sessizliği! CHP’nin PKK tutarsızlığı
Kemal Kılıçdaroğlu’nın Kandil sessizliği! CHP’nin PKK tutarsızlığı
Hükümetin kamu işçisine yeni teklifi!
Hükümetin kamu işçisine yeni teklifi!
22. dev sağlık yatırımı açılıyor
22. dev sağlık yatırımı açılıyor
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Acılı babadan Akşener’e tepki
Acılı babadan Akşener'e tepki
Daha Fazla Video Göster